A su cuenta de Instagram, Patricia Silva subió el video del emotivo encuentro que sostuvo con Marcelino Rodríguez, mejor conocido como Mandíbula. El humorista, que hizo parte durante 30 años del elenco de Sábados Felices, hoy padece alzhéimer.

“Estamos muy felices de estar acá con Mandíbula, lo vemos muy bien”, comentó Patricia.

Por su parte, Gloria Grajales, esposa de Mandíbula, aprovechó el momento para agradecer a Caracol Televisión , compañía que todavía le paga el salario al humorista, el cual se retiró de las pantallas hace más de 8 años.

“Caracol es el que nos sigue suministrando el dinerito, a él no me lo han abandonado. Todas las noches oro por esa empresa porque ellos tienen un corazón bello. No me le fallan a mi Mandíbula, no me lo han abandonado. Dios los bendiga”, sostuvo la esposa del humorista.

Cabe destacar que Mandíbula hizo parte del elenco de Sábados Felices durante 30 años, convirtiéndose así en un ícono del humor en Colombia.

Publicidad

Hace más de 8 años se retiró de las pantallas, pues fue diagnosticado con alzhéimer.

Pese a su padecimiento, siempre está con una sonrisa y disfrutando del amor de su esposa, amigos y colegas.