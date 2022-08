Así fue cómo se conocieron Lina Tejeiro y Juan Duque: "No me importa si dura mucho"

En poco tiempo, Lina Tejeiro y Juan Duque se han convertido en una de las parejas del mundo del entretenimiento que más atención recibe por estos días. Precisamente, los seguidores de la actriz aprovecharon una dinámica de preguntas para indagar sobre más detalles de la relación.

Tejeiro contó cuándo se conocieron, cuánto llevan saliendo y cómo ha sido este proceso, luego de finalmente dar por terminada su larga relación con Andy Rivera.



“Supe de él porque alguien republicó un reel (video) de él y ahí lo empecé a seguir en su cuenta de Latiners y nos conocimos en persona, de tú a tú, en el cumpleaños de Aída Victoria”, señaló.

Sin embargo, Lina Tejeiro hizo énfasis en que “ahí no paso nada, no hablamos. Fue después que empezamos a hablar por aquí por Instagram y hasta el son de hoy nos seguimos conociendo”.

Según las cuentas, la pareja estaría saliendo hace alrededor de tres meses, teniendo en cuenta que el cumpleaños de Aida Victoria Merlano fue en abril.

Los seguidores de Lina Tejeiro también le preguntaron si no se arrepiente de haber revelado tan pronto que está saliendo con el creador de contenido y cantante paisa.

“Son sentimientos encontrados porque la gente es muy envidiosa, tiran muchísimo hate (odio). Hay gente tan herida y llena de odio que les duele y les da fastidio ver amor en otras personas”, aseguró.

También manifestó que tarde o temprano, así lo hubiera querido ocultar, la gente se daría cuenta viéndolos en cine o cenando, algo que ella dice quería disfrutar desde hace mucho tiempo.

“No me voy a negar esta oportunidad tan linda por miedo a que la gente pueda salar esto que hasta ahora está creciendo. No me importa si dura mucho, si dura poco, si no dura, prefiero hacerlo público desde una vez y disfrutarlo con tranquilidad que esconderme y esperar cuando puedo ser veliz”, puntualizó.