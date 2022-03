Así fue el accidente que sufrió Jhonny Rivera cuando estrenaba su costosa moto

Hace unos días, Jhonny Rivera compartía con sus seguidores una noticia que lo hacía muy feliz. De regalo por su cumpleaños número 48 el artista adquirió una lujosa moto marca Ducati Multistrada V4, que tiene un valor en el mercado aproximado a los 100 millones de pesos.

“Yo siempre he sido motero, me ha gustado mucho este cuento y tenía un gran sueño de tener una moto de estas. Por fin, de regalo de cumpleaños, yo creo que muy merecida, aquí la tengo”, expresó el cantante en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, llevándola de Bogotá a Pereira, donde reside el artista, sufrió un accidente.

“Estrenándome la moto me estrellé. Entrando a Pereira hay una recta ya para llegar a mi casa, faltaban 10 minutos, hay un policía acostado (reductor de velocidad), entonces ahí va un carro, pero yo no iba a bajar velocidad porque la moto divinamente pasa el policía sin sufrir ningún trauma porque amortigua muy bien. Paso al otro carril, cuando el carro se pasa al otro carril para voltear, no miro el espejo”, contó el intérprete de ‘Soy Soltero’.

Jhonny Rivera señaló que el conductor del carro dice que puso la direccional, pero él no la vio. “Le di por detrás, durísimo”, agregó.

La moto del cantante sufrió daños en el rin delantero, pero por fortuna nadie resultó lesionado, destacó Rivera.

El artista pereirano manifestó que quedó con una molestia en la ingle producto de la fuerza que hizo para no soltar la motocicleta.

En otro video, mostró el morado que le salió, por lo que está haciendo terapias.