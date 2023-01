Así fue el caluroso abrazo de J Balvin y uno de sus más grandes ídolos

El paisa se encontró con uno de los artistas que más lo ha inspirado en su carrera y no dudó en compartir ese momento en redes sociales.

Al final de la participación de J Balvin en el Super Bowl , donde tuvo la oportunidad de compartir escenario con Jennifer Lopez, el cantante vivió un encuentro inesperado con uno de sus más grandes ídolos, el rapero Jay Z.

El colombiano compartió un video que registró el fuerte y caluroso abrazo que se dieron ambos artistas.

“De manera inesperada, me encuentro con Shawn Corey Carter, más conocido como Jay Z; una de mis grandes inspiraciones cuando estaba comenzando el sueño de ser artista. Veía sus Billboards por todo New York y entendí su visión de no contentarse solo con ser músico, sino también ser empresario”, comentó el antioqueño.



El cantante expresó que este abrazo para él significó un momento sublime “porque fue quien me enseñó a soñar y a ver más allá con su ejemplo de perseverancia”, escribió.

El video cuenta con más de tres millones de reproducciones en menos de 24 horas y miles de comentarios de admiración para los dos artistas.