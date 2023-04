Así fue la llegada de Piqué a Miami para ver a sus hijos: causa revuelo por su imagen

Gerard Piqué llegó a Miami para ver a sus hijos por primera vez, luego de que Shakira se mudara con ellos a Estados Unidos, como acordó la expareja tras su separación. El exfutbolista llamó la atención por su apariencia, que muchos tildaron de irreconocible.

Piqué venía de pasar unos días de vacaciones junto a Clara Chía en Emiratos Árabes, donde se habrían alojado en un lujoso hotel de Abu Dabi, todo esto con motivo de la celebración del cumpleaños 24 de la joven.

A su llegada a Miami se le vio a Piqué bastante barbado, con el pelo desaliñado, probablemente por el largo vuelo y llevaba gafas oscuras.

Fue evidente su incomodidad frente al acoso de los reporteros que intentaron por todos los medios obtener declaraciones suyas haciéndole preguntas sobre su visita, las vacaciones con Clara Chía, o si iría a recoger a sus hijos en casa de Shakira.

El exfubtolista guardó silencio en todo momento hasta que logró abordar un taxi. Algunas personas le expresaron su apoyo gritándole: “Piqué en Miami te queremos”.

El acuerdo al que llegaron Piqué y Shakira sobre sus hijos contempla que él pase 10 días al mes con ellos.

Esta es la primera visita de Piqué a sus hijos desde que se mudaran a Miami con su mamá. Shakira dejó Barcelona a comienzos de abril, despidiéndose en un sentido mensaje:

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor”, expresó la cantante colombiana.

La artista dejó España con la promesa de un regreso a su público en ese país: “Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas”.