Así fue la reacción de Alejandro Riaño tras enterarse de que María Manotas ya tiene nueva pareja

Alejandro Riaño y María Manotas se casaron en 2019 y tienen tres hijos: Matilde, Agustín y Antonio. Sin embargo, en marzo de 2022, las personalidades confirmaron su separación.

La empresaria argumentó en su momento que tenían "muchas diferencias que con el tiempo fueron tomando importancia" en su relación de pareja.

Días atrás, el comediante y la empresaria dejaron ver en redes sociales que ya tienen nuevas parejas. "Llevamos casi tres meses y bien, feliz, tranquila, hay paz en mi vida, es lo importante. Es bonito que la gente me apoya, hay otras personas que comentan que me separé y al otro día ya estaba con otro, pero no fue así", dijo Mari Manotas en entrevista con el programa Lo Sé Todo.



Aunque se desató una ola de críticas, Alejandro Riaño se pronunció para compartir cómo fue su reacción tras enterarse del nuevo amor de su exesposa.

"Me acuerdo el día que me enteré de que estaba saliendo con alguien. Otra persona fácilmente podría decir: ‘Juepu#@ está ya saliendo'. Nada, le escribí un mensaje superlindo como: ‘Espero que te consientan, te mereces lo mejor, espero que sea una gran persona y que te cuiden’", dijo Riaño en entrevista con el influenciador El Gatales.



Asimismo, Alejandro Riaño también hizo referencia a lo que María Manotas le dijo cuando supo que él "ya estaba con alguien".

"Cuando ella se enteró de que yo ya estaba con alguien, ella me dijo: ‘Ojalá estén muy felices, que te traten muy bien; no la embarres’. Todo superbonito".