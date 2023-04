Así ha crecido Río, hijo de J Balvin y Valentina Ferrer: “Habla bien argentino”

Valentina Ferrer dejó ver lo grande que está Río, su hijo con el cantante colombiano J Balvin. La modelo argentina publicó varias fotos y videos del niño, a quien muchos escucharon hablar por primera vez.

“Happy friday day (feliz viernes). Disfrutando mi día con riri”, escribió la modelo.

Ferrer llevó a su hijo a lo que parece ser un acuario. En las imágenes se puede ver al niño maravillado con todo lo que observa a su alrededor.

En uno de los videos se alcanza a escuchar algo que le dice Río a su mamá, momento que no pasó desapercibido para los internautas.

“Primera vez que escucho la voz de Río”, “habla bien argentino”, “igualito a J Balvin”, “gracias por compartir estos momentos tan lindos con nosotros, está cada día más lindo y grande, besos”, fueron algunos de los mensajes de los seguidores de Valentina Ferrer.

Río nació el 27 de junio de 2021 y está próximo a cumplir 2 años.

Algunos fans aprovecharon para expresar que extrañan a J Balvin, quien lleva ausente varios meses en redes sociales.

“Extrañamos a J Balvin 😢, vuelve que te queremos mucho muchísimo”, se lee en la publicación.

Precisamente, en una entrevista con Billboard el pasado mes de febrero, el cantante colombiano se sinceró sobre por qué se tomó un tiempo de las redes y qué viene en su carrera.

“Realmente en este momento me he centrado en mi familia. Dejé las redes sociales para estar conectada con mi realidad y con mi familia. Eso me ha enseñado mucho. Para vivir más en el presente. Obviamente, echo de menos a mis fans, pero, cuando sea el momento adecuado, volveré”, aseguró.

Sobre los proyectos por venir manifestó: “He hecho música para pasar un buen rato como siempre, pero todavía no tengo un concepto o un álbum para hacer. Pero es porque quiero tener un concepto claro, diferente y fresco. Posiblemente, en estos días llega la musa y me llega el concepto, y de ahí nace un disco. Puede ser este año, puede ser el próximo”.