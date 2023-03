Así habría reaccionado Clara Chía a filtración de primeras fotos con Piqué: “Me arruinaron”

Clara Chía y Gerard Piqué ya llevan poco más de seis meses de relación formal y cada paso que dan está en el foco de los medios dedicados al entretenimiento en España y otras partes del mundo.



Y es que el noviazgo de Clara Chía y Gerard Piqué se dio en medio de la sorpresiva separación del exfutbolista con la cantante barranquillera Shakira, con quien llevaba más de 12 años y tiene 2 hijos. Por supuesto, los comentarios al respecto no han faltado.

Hasta el momento solo Shakira se ha referido de frente a la situación, reconociendo que fueron días difíciles, pero que logró salir adelante con el apoyo de los suyos. Y, como ya es conocido, ha hecho varias canciones al respecto: 'Te felicito', 'Monotonía', 'Sesión #53' y 'TQG'. Empero, ni Gerard Piqué ni Clara Chía han dado declaraciones.

Sin embargo, recientemente el paparazzi español Jordi Martin, que ha seguido de cerca todo este embrollo del mundo del espectáculo, hizo revelaciones hasta ahora desconocidas. En una entrevista con Shirley Radio, manifestó que supo de cerca cómo reaccionó Clara Chía tras la filtración de las primeras imágenes en las que se confirmaba su romance con Gerard Piqué.

Según dijo, un compañero de trabajo de Clara Chía le contó que la joven de 23 años “lloró al ver cómo lucía en las primeras fotos”, ya que varios en redes sociales la compararon con Shakira.



“¡Qué fuerte! (Clara Chía) ha llegado (al trabajo) abatida, llorando, diciendo que esas fotos le han arruinado la vida. Que el mundo entero la está criticando, se están riendo de ella”, narró Jordi Martin.

El reconocido paparazzi también indicó que “Shakira al principio estaba muy mal, estaba con una depresión terrible”, pero agregó que ya se encuentra completamente recuperada.



Además, reiteró contundentemente los señalamientos que ha hecho de que Piqué le fue infiel a Shakira en varias oportunidades y lo calificó como “una persona déspota, racista, inmaduro, un tipo prepotente”.

“Siempre me ha caído realmente mal (Piqué) porque lo he visto como un chulo, un grosero. Como sabía lo que hacía con Shakira, yo pensaba pobrecita ella no se da cuenta de lo que tiene al lado, pero como estaba tan enamorada, quién era yo para ir a hablar con ella”, subrayó Marti.