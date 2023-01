Así le respondió actriz de ‘Sin senos sí hay paraíso’ a seguidor que le criticó la nalga

Stephania Duque puso en su lugar a quienes la ofendieron por una fotografía que dejó en evidencia sus curvas.

Una imagen de la actriz que interpreta a Mariana Sanín en ‘Sin senos sí hay paraíso’ generó controversia en Instagram, pues varios internautas cuestionaron a la paisa por no tener, según ellos, nalga.

En la foto, la también presentadora, está de medio lado y sonríe a la cámara.

Por la posición de su cuerpo, la actriz dejó al descubierto su cadera.

Aunque la publicación tiene más de 74 mil likes y ha recibido cientos de halagos, algunos internautas critican a la actriz por su cuerpo. Pero fue un comentario en particular el que desató la ira de Stephania Duque.



“Sin nalga no hay paraíso”, le escribió un seguidor, a lo que la actriz de la serie ‘Sin senos sí hay paraíso’ respondió:

“Sabes para mí el paraíso es tener las nalgas del tamaño que sea, pero tenerlas. Hay muchas personas que no pueden gozar de su cuerpo simplemente porque no se aceptan o porque nacieron sin alguna parte de él”, escribió la antioqueña.

“Yo soy feliz así y este es mi paraíso, que no corresponde a unas nalgas sino a cosas que de verdad me llenan el alma. Esto va para ti y para todos los que se están preguntando en dónde tengo las nalgas: las tengo en el corazón”, puntualizó la actriz.

Aunque Stephanie eliminó el comentario, muchos seguidores aplaudieron su respuesta y su posición sobre el tema.