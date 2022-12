Así le respondió Britney Spears a antipático chiste de Katy Perry

Britney Spears estuvo ausente varios años por sufrir una terrible crisis nerviosa donde atacó paparazzis e incluso afeitarse por completo la cabeza.

Ahora ha vuelto con shows en vivo, programas de TV y nueva música. Sin embargo, Katy Perry recordó algo de su peor etapa.

En una entrevista, Perry contestó acerca de su ausencia de la vida pública y sin estrenar nuevo material. En respuesta, aseguró que lo había hecho para proteger su "salud mental" antes de añadir: "Y me ha ido genial. ¡Aún no me he rapado la cabeza!".

La declaración de Katy sería una alusión a los problemas de salud mental a los que se enfrentó la princesa del pop en 2007 tras su paso por rehabilitación, y donde la artista terminó rapándose su larga melena rubia.

Los rumores empezaron a darse en redes sociales, fans de la reina del pop atacaron a Perry. Iniciando semana Britney publicó en su cuenta de Instagram con un corto video titulado "Consejo de la semana".

En el video dice: "Un libro en Malibú es todo lo que necesitas".

Minutos después compartió una foto con un mensaje bíblico.