Así le respondió Jessi Uribe a un seguidor que le recomendó no casarse

El romance entre Jessi Uribe y Paola Jara es uno de los más comentados en redes sociales. En junio de 2021 la pareja confirmó que llegarán al altar, lo que provocó un sin número de opiniones a favor y en contra de su relación.

Recientemente, el cantante de música popular respondió a un seguidor que le aconsejó no casarse. "No te cases (...) No comentas más errores así", escribió el internauta.

A lo que Jessi Uribe respondió: "Toda mi vida soñé casarme por la iglesia, y lo voy a hacer con el amor de mi vida".

Respecto a su anterior matrimonio con Sandra Barrios, el artista agregó: "Estuve casado por lo civil y tampoco fue un error porque tuve cuatro hermosos hijos de esa relación. Los amo y son mi vida".

Aunque la famosa pareja no ha confirmado la fecha de su boda, algunos especulan que podría ser dentro de pocos días.