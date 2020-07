Así luce actualmente Benito, el hermano de Leandro en ‘Pasión de Gavilanes’

View this post on Instagram

Buenos días,así como cuando pa calentarse en una noche helada de grabación y se le ve la botella de guaro en el bolsillo de la chaqueta y de paso llueve y el actor es de pelo churco y se le moja,bueno así quedó mi hermano del alma @sebasboscan9 ,después de que los productores vieran esas fotos lo llamaron a protagonizar el estilista y lo malo es q sin ven las fotos hasta las niñas de vestuario me acosaban cuando me cambiaba pero nada q me llaman a trabajar de galán en ninguna serie 🤣🤣🤣