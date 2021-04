Así luce actualmente Bibiana Navas, Lidia en ‘Pedro, el escamoso’

Bibiana Navas le dio vida a Lidia, la secretaria de César Luis Freydell en ‘Pedro, el escamoso ’. La actriz colombiana llegó a la producción en reemplazo de Inés Oviedo , quien se vio obligada a retirarse de la telenovela por complicaciones de salud.

Oviedo recordó en Noticias Caracol que renunció por una varicela que le afectó el sistema respiratorio.

“Me tocó tomar esa decisión tan dura y tan triste, fue una tusa durísima”, contó.

Fue entonces cuando Bibiana Navas llegó para asumir el personaje que despierta amores, odios y hasta tristeza en las noches del Canal Caracol.

A la actriz no le pasan los años y así se lo hacen saber sus seguidores en Instagram.

“Ahora estás más bella que nunca”, “hermosa, me encanta verte en Pedro el escamoso”, “me fascina verte en Pedro”, “por esa novel te conocí y ya no dejé de seguirte”, son algunos de los mensajes que recibe Bibiana Navas en redes sociales.