Así luce ahora Lidia, la secretaria chismosa en Pedro el Escamoso

Lidia es uno de los personajes de Pedro el Escamoso que más despierta amores y odios. Detrás de esa secretaria chismosa está la talentosa actriz Inés Oviedo.

Aunque situaciones difíciles en su vida la hicieron alejar de las redes sociales, ahora ha vuelto y, entre muchas reflexiones, ha demostrado lo orgullosa que se siente de hacer parte de una de las telenovelas más vistas en la historia de la televisión colombiana.

En una entrevista reciente con El Espectador, Inés Oviedo señaló: “Yo había tomado distancia de las redes, haciendo una pausa para escribir y ver qué hacía con mi vida. Fue un regalo de la vida volver a conectarme con este proyecto maravilloso y atemporal”, al referirse al éxito que está teniendo la retransmisión de la telenovela".

Cuenta también que llegó al personaje sin casting por unos trabajos previos que había hecho para Caracol Televisión.

Publicidad



Pese a la importancia que fue tomando su personaje, una situación en particular no le permitió llegar al final.

“Me dio varicela, aunque en Caracol me apoyaron, no pudieron seguir esperándome. Esa enfermedad en los adultos es muy fuerte. Me atacó el sistema respiratorio y me dieron incapacidad por una semana, lo cual hizo que se pararan todas las escenas en las que yo salía. Alcancé nuevamente a grabar, pero luego tuve una recaída por la que me tuvieron que hospitalizar. Me tocó tomar la decisión, le avisé a Dago y me dijo que no había forma de solucionar”, dijo a El Espectador.

Por ahora, Inés sigue riendo con las ocurrencias del famoso Pedrito Coral , mientras evalúa sus opciones a futuro.