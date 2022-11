Así luce el villano de ‘El regalo prometido’, quien hace 2 años sufrió un accidente cerebrovascular

Sinbad, el actor que dio vida a Myron Larabee, villano en la cinta de Navidad ‘El regalo prometido’, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, empieza a dar sus primeros pasos tras sufrir un accidente cerebrovascular en octubre de 2020.

Su familia compartió una imagen de la recuperación del también comediante, que estuvo en coma inducido y conectado a un ventilador después de ser sometido a dos cirugías para retirar coágulos de sangre que “viajaron desde su corazón hasta su cerebro”.

“Pasarían semanas antes de que abriera los ojos, hablara o mostrara signos de movilidad básica. No pasó mucho tiempo antes de que nos diéramos cuenta de que no podía mover el lado izquierdo o simplemente mantener la cabeza erguida. Cuanto más tiempo transcurría, más se enteraba la familia de cuánto se había perdido”, contaron sus allegados en un sitio web que crearon para recaudar fondos que le permitan a Sinbad continuar con el tratamiento.

En la publicación, la familia del actor de ‘El regalo prometido’ indicó que “su progreso es poco menos que notable. Las extremidades que se decía estaban ‘muertas’ están cobrando vida y está dando los pasos necesarios para aprender a caminar de nuevo".

"En sus propias palabras: 'No he terminado. No dejaré de luchar hasta que pueda volver a cruzar el escenario’. Y nosotros tampoco”, anotó la familia.

Por eso, según afirman allegados, se creó un sitio donde se reciben donaciones, pues “los costos de la terapia superan con creces lo que cubre el seguro y ha afectado económicamente a la familia” de Sinbad.

También se diseñó un juguete de acción del comediante y lo que se recaude de sus ventas también irá al fondo para su tratamiento.