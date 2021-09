Así luce hoy la recordada Fernanda Sanmiguel de 'Nuevo rico, nuevo pobre'

Desde Miami , la actriz Andrea Noceti recordó cómo fue su actuación en ‘ Nuevo rico, nuevo pobre ’, una producción del Caracol Televisión que tiene enamorados a los televidentes. Ella le dio vida a Fernanda Sanmiguel, un personaje que cautivó a la audiencia.

“La gente me reconoce estando en Miami, ahora que la novela está en furor y todos se la están viendo, es muy chévere. El personaje no tiene mucho de mí, pero sí algo. Cositas como de mi manera de hablar. El personaje va evolucionando, los libretos ya uno se los aprendía con solo leerlos. Fue muy linda la preparación”, comentó la cartagenera.

Contó que el rodaje de la producción fue muy ameno, pues los actores y los miembros del equipo técnico eran profesionales.

“Llegar a las grabaciones era muy rico, nos la llevábamos muy bien, la gozábamos. Improvisábamos en plena escena y eso nos convirtió en una familia”, aseguró.

Sostuvo que protagonizar el triángulo amoroso de la novela fue una experiencia complicada al principio, pero que con el paso de las grabaciones logró cumplir con las exigencias de su personaje.

Publicidad

“Ese triángulo amoroso fue genial. Yo soy un poco recatada en ese sentido, pero imagínate las escenas con los tres personajes, los besos y todo eso. Fue difícil al principio, pero te vas adaptando. Las escenas fueron complicadas, a mí no me gusta que me vea nadie y nos tocó hablar con vestuario”, concluyó.

Tras 14 años de su aparición en ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, Andrea Noceti sigue siendo una talentosa y hermosa mujer que disfruta de cada momento con su familia y amigos.

Publicidad

No se pierda la recordada actuación de Andrea Noceti en ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, todas las noches por el Canal Caracol.