Así luce Lady Noriega tras someterse a un procedimiento estético en el rostro

Lady Noriega a sus 49 años ha padecido en carne propia los dolores que deja la vanidad. En el año 2000 sufrió una mala reacción por una sustancia que le inyectaron en los labios y el mentón, tuvo que someterse a cinco cirugías para superar las complicaciones. Actualmente, la actriz y cantante luce renovada por cuenta de un reciente procedimiento que se realizó.

Noriega, quien encarnó a Pepita Ronderos en ‘Pasión de Gavilanes’, en entrevista con el programa La Red, del Canal Caracol, habló sobre los retoques que se hizo durante la cuarentena con la asesoría de su esposo, el cirujano plástico Rodolfo Chaparro.

“Aprovechamos este tiempito de cuarentena con un procedimiento que se llama microtensores. Los microtensores lo que hacen es levantar ciertas zonas de la cara. Él quería que me levantara parte de la cola de la ceja que estaba como pesado, descolgándose y yo me sentía muy mal con la frente porque arrugo mucho la frente y no me gusta el bótox, entonces me puse otro microsensor en esa parte del centro de la frente, que hizo un levantamiento de casi de un centímetro”, relató la artista cordobesa.

La actriz enfrentó toda una lucha luego de que en su juventud se inyectara una sustancia para aumentar sus labios, pero esto fue un dolor de cabeza. Tuvo que someterse a cinco cirugías para remover aquello que le había hecho una mala reacción.

“Lo que me sucedió fue una reacción de rechazo que mi cuerpo hizo a un producto que me inyectaron. Me enseñó lecciones y obviamente ahora soy mucho más cuidadosa con lo que voy a hacer. No me gustan las infiltraciones, no me gustan los rellenos, no me pongo nada de eso, porque reaccioné muy mal en algún momento y eso lo pagué con lágrimas”, aseguró.

Según Noriega, el microtensor no tiene ese problema “es más si el cuerpo rechaza el microtensor lo único que hay que hacer es cortarlo y sacarlo y es una cosa como cuando se quitan los pelitos de las cejas o sea que no tengo como el temor de que sea una cosa riesgosa, ni que me ponga en peligro”.



La artista expresó que una mujer a sus 20 o 30 años no tiene que hacerse nada.

“Tiene que disfrutar de su juventud de su edad, yo diría que está muy bien, está en plena juventud, pero una mujer que se está acercando a sus 50 años sí necesita sus cositas y yo soy supremamente vanidosa, a mí me gusta cuidarme”, señaló.

La actriz y cantante también manifestó que la gente debe aceptar que los cambios del paso de los años.

“Tengo derecho también a que la gente acepte y entienda que uno ya hace rato que no tiene 20 años y que eso pasa fugazmente, que todos vamos a envejecer y que tenemos que aceptarlo con agrado, hay que disfrutarlo. Que uno se haga sus cositas no quiere decir que tenga un problema emocional, ni psicológico con eso”, subrayó.

Sin embargo, fue dura con quienes critican la apariencia de los demás y sus decisiones sobre su paso por el quirófano.

“Este es un país que dice no se haga nada, usted está muy linda así, para qué se puso a hacer eso, pero si te ven con dos kilos encima o si te ven con una arruga o con una mancha en la cara son los primeros que te acaban”, aseveró.

Finalmente, la actriz adelantó cómo se imagina que llegará a su vejez y cuál es el único cambio al que le teme.

“Voy a ser una vieja bonita, una viejita muy linda, que cuando esté llena de canas las voy a disfrutar mucho, que siempre voy a estar pendiente de estar bien puesta porque me gusta eso, eso va en mí, hace parte de mi ADN, pero la verdad lo único que me gustaría sería engordar”, anotó.