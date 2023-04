Así lucía Paola Jara hace 14 años cantando La potra Zaina en el Show de las Estrellas

La cantante Paola Jara es una de las artistas que más éxitos ha cosechado los últimos años en la música popular. 'Murió el amor', 'Mala mujer', 'Salud por él' y 'Que sufra, que chupe y que llore', canción que interpreta junto a su colega Francy, son algunos de los temas más solicitados por sus seguidores.



En medio de su ascendente carrera, Paola Jara se casó con el también artista Jessi Uribe en el 2022, luego de 3 años de relación, y se radicaron en Miami, Estados Unidos. Sin embargo, mantienen frecuente estadía en Colombia por sus presentaciones.

Aunque recientemente el tema de conversación sobre Paola Jara giró en torno a si están pensado tener hijos con Jessi Uribe, ahora es un inédito video el que está dando de qué hablar.

Publicidad

Se trata de una presentación de Paola Jara en el Show de las Estrellas. Ocurrió en Abejorral, Antioquia, el 2 de agosto de 2009, hace 14 años, cuando apenas se estaba dando a conocer.

En el clip, el presentador del reconocido programa, Jorge Barón, cuenta que “Paola Jara comenzó a cantar desde que tenía 6 añitos” y enfatiza en que “de verdad lo hace muy bien”.



Fue entonces cuando Paola Jara dio detalles de su recorrido musical. Contó que “tuve la fortuna de comenzar a cantar participando en intercolegiados”, y agregó que "por supuesto acá en esta tierra, en Abejorral, muchas de las personas acá presentes me vieron crecer cantando toda la vida en el colegio. Yo creo que acá hay muchos testigos de eso”.

Publicidad



“En esa época cantaba mucho una canción que se llama La potra Zaina”, dijo muy segura antes de entonar una parte de este éxito.

¿Paola Jara y Jessi Uribe quieren tener hijos?

Durante una entrevista con Laura Acuña, la intérprete de 'Murió el amor' contó que Jessi Uribe ha insistido mucho en convertirse en padre nuevamente. El cantante ya tiene cuatro hijos, fruto de su anterior matrimonio.

"No sé, no sé, este tema lo vivo pensando y pensando y no sé todavía. Será que me da miedo, me parece una responsabilidad tan grande y una decisión tan importante que no sé por qué la he postergado muchos años de mi vida y yo ahorita no sé", comentó Paola Jara.

Publicidad

Agregó: "Con Jessi sí lo hemos hablado, él sí quiere y yo le digo: 'Pero tú tienes 4 (hijos)', y él me dice que igual quiere uno conmigo".