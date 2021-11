Así quedó Karol G tras fuerte caída en un concierto

La cantante paisa Karol G compartió en sus redes sociales algunas imágenes sobre los moretones y raspones que le quedaron en el cuerpo como consecuencia de la caída que tuvo este fin de semana en Miami, Estados Unidos, durante un concierto de su gira ‘Bichota Tour’.

La intérprete de ‘El Makinon’ se mostró un tanto triste, pues deseaba que su presentación fuera perfecta y sin ningún tipo de novedad.

“Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió una rodilla. Se me partió todo, me duele todo”, dijo Karol G en tono de broma

“Quería que fuera perfecto”, concluyó en medio del llanto. Pese a su inesperada caída, sus fanáticos en Miami la aplaudieron.

Karol G compartió en sus historias de Instagram cómo ha sido el proceso de su recuperación. “La nena de Medellín está intacta y lista para romperla en Puerto Rico”, dijo uno de los integrantes de su equipo.

La siguiente parada del ‘Bichota Tour’ será Puerto Rico, allí tendrá un concierto antes de sus dos presentaciones en la ciudad de Medellín, el 4 y 5 de diciembre.

Le puede interesar: