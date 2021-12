Así quedó Luisa Fernanda W tras su cirugía de implantes mamarios

Luisa Fernanda W compartió a través de sus historias de Instagram cómo fue su experiencia tras pasar por el quirófano. La creadora de contenido informó que cambió las prótesis de sus senos y aumentó el tamaño.

"Esta cara es de recién operada. Hace un rato salí de cirugía, estoy en casa. Me fue muy bien, ya me cambié las prótesis, las tenía gigantes. Me aumenté un poquito, pero ya quedé lista, ya con prótesis nuevas. Me siento súper rara porque me quité las uñas y estoy usando medias antisexys. Lo importante es que salí bien de la cirugía, fue muy rápida y me siento muy bien", dijo Luisa Fernanda W.

Además, Luisa Fernanda W también hizo una comparación de cómo fue su experiencia en esta intervención quirúrgica a diferencia de la primera cirugía que tuvo de sus senos.

"Cuando me hice los senos por primera vez me recuperé muy rápido, pero el dolor era impresionante. Ahora estoy como si nada", añadió.