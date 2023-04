Así reaccionó el papá de Karol G a las fotos de GQ: "Revista o recocha"

En las últimas horas, GQ causó revuelo en redes sociales después de publicar algunas fotografías de Karol G. En las imágenes fue evidente que hubo retoques digitales.



"Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural", expresó la intérprete de 'Mañana será bonito'.

"Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios", agregó.

El papá de Karol G también se pronunció

Guillermo Giraldo, el padre de Karol G, usó sus redes sociales para expresar su opinión. A través de una historia en Instagram, el empresario dijo: "Qué irrespeto. Tu imagen natural es todo. Los editores, revista o recocha".

Las palabras de Karol G, antes los retoques que le hizo la revista a su físico, fueron aplaudidas por miles de fanáticos: "No necesitas nada", "Gracias por no callar", "Eres y estás hermosa no necesitas filtros ni ediciones " y "Soy una mujer de cuarenta años y me inspiras tanto. Gracias por existir. Eres luz" fueron algunos comentarios.



¿Clara Chía le fue infiel a Gerard Piqué?

En otras noticias de farándula, un reciente rumor gira en torno a que la joven de 23 años le habría sido infiel a Piqué con Pep Guardiola, extécnico del Barcelona y que actualmente está en Inglaterra al frente del Manchester City.

Y es que las especulaciones iniciaron en el diario Sports, que se dedica a divulgar noticias sobre el Barcelona. Este medio publicó un artículo hablando de la supuesta aventura de Clara Chía con Guardiola.

"Habría sido Gerard Piqué quien le habría sido infiel a su actual pareja con una joven abogada. De esta forma, Clara Chía habría tomado acciones siéndole infiel con Pep Guardiola", señaló Sports en dicho artículo, que fue borrado horas después.

