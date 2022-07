Así reaccionó J Balvin a la primera palabra de su hijo: "Se me va a explotar el corazón"

Aunque J Balvin ha sido protagonista de varias polémicas con famosos como Residente y Christian Nodal, esta vez se volvió tendencia tras mostrarse muy emocionado ante sus seguidores, pues compartió que Río, su pequeño hijo, dijo por primera vez "papá".

En las imágenes que reveló J Balvin se puede observar a su bebé gateando, mientras Valentina Ferrer, pareja del reguetonero y madre de Río, le enseña a decir "papá". Su esfuerzo no fue en vano, ya que el pequeño repite esta palabra sin ningún problema.

"Mi hijo acaba de decir papá. No estuve, pero me acaban de mandar un video. Se me ha explotado el corazón, ¡qué chimba!", expresó J Balvin. "Solo los que son papas entenderán su felicidad 😍", "Bendiciones 👏👏👏👏❤️❤️❤️❤️" y "Eso es hermoso 🙌❤️", fueron algunas reacciones de sus fans.