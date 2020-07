Así reaccionó Paola Jara a críticas en redes por su preparación de sudado de pollo

Paola Jara ha sido tendencia en redes sociales luego de compartir la imagen de un sudado de pollo que preparó.

A través de sus historias de Instagram, la artista se mostró sorprendida y no pudo evitar pronunciarse sobre los memes y comentarios sobre sus dotes culinarios.

“La verdad es que estoy que no sé si reírme o qué, me parece super chistoso que esté en tendencias porque hice un sudado de pollo. No veo nada de raro en eso”, expresó.

“De pronto no era el mejor emplatado, pero honestamente quedó rico y no es solo eso, hice un almuerzo normal, caserito, con amor”, agregó.

Incluso cuestionó a sus seguidores por fijarse con tanto detalle en lo que hace.

“No entiendo, así de desocupados están que en serio se van a poner a hablar de un sudado de pollo”, manifestó.

Por su parte, Jessi Uribe también reaccionó y dio fe de que “estaba delicioso”.