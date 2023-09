Ahora no

Así reaccionó Piqué a 'El Jefe', la nueva canción de Shakira: ¿dijo que no le debe nada a la niñera? La prensa española revela que el exfutbolista Piqué quedó sorprendido con la canción de su ex y aseguró que Lili Melgar, la niñera de sus hijos, no merecía una indemnización.