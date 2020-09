Así responde Andy Rivera a quienes lo llaman "guiso y montañero"

El cantante Andy Rivera dejó sin palabras a sus seguidores luego de referirse sobre quienes lo tildan de “guiso y montañero”.

El hijo del artista popular Jhonny Rivera compartió con sus fans a través de unas preguntas en Instagram, donde además habló de su situación sentimental.

El cantante pereirano estaba tomándose una copa y le escribieron: “¿Qué vino tomas en este momento?, ¿cuál es tu preferido?”, a lo que respondió: “No tengo ni idea. Cuando ustedes lean por ahí que Andy sí es montañero, que es guiso, todas esas cosas que me dicen, no están muy lejos de la realidad. Yo vengo del campo, de allá soy, me falta mucho por aprender y conocer”, aseguró.

Sus seguidores también le preguntaron cómo le va en el amor, a raíz de tantos ires y venires con la actriz Lina Tejeiro. El cantante dio a entender que sigue soltero.