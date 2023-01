Así respondió Luisa Fernanda W a seguidor que dijo que ha logrado su “cuerpazo” con “operofitness”

Ocurrió después de que la youtuber compartiera una foto en donde deja ver sus curvas y "reafirma su título como la Barbie del Instagram”.



Muchos fueron los comentarios positivos que resaltaban la “disciplina y esfuerzo” que ha hecho para mantenerse en forma, pero uno en especial llamó la atención de la joven.

“¿Con disciplina o con cirugía? Jajajaja… operofitness”, le escribió un seguidor.

Ante esas palabras, Lusa le respondió: “¿cirugía de qué? ¿de senos? ¿nariz? Siempre lo digo sin problema, si me hubiera operado algo más lo diría sin tapujos. Estoy muy a favor de las cirugías sin excesos, pero menos mal no he tenido que recurrir a más cirugías. La genética de mi cuerpo salió agradable y así suene egocéntrico, vivo feliz por eso”.