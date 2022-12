Así se oye Hello de Adele en la voz de 21 personajes de Disney

Este hombre ya había tenido éxito en 2004 tras publicar una canción de Let it go de Frozen con las voces de una veintena de personajes de Disney. Esta vez ha vuelto a causar revuelo en redes sociales.

Brian Hull interpreta la voz de 21 personajes con Hello, la primera canción del álbum 25 de la cantante Adele.

Lumiere (La Bella y la Bestia), Timón (El rey León), el Capitán Garfio (Peter Pan), Tiger (Winnie The Pooh), Olaf (Frozen), Blancanieves, Mickey, Donald o Goofy son algunas voces que se escuchan.

El video ya acumula más de 188 mil reproducciones en Youtube.