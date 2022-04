Así suena ‘Hayya hayya’, la canción del Mundial Catar 2022: ¿mejor que ‘Waka waka’?

'Hayya Hayya' (Better Together), en español 'Mejor juntos', será la primera canción de la banda sonora del Mundial Catar 2022 , dada a conocer este viernes coincidiendo con el sorteo de los grupos que se llevó a cabo en Doha.

La estadounidense Trinidad Cardona, el nigeriano Davido y la catarí Aisha son los intérpretes de este tema, que amenizó el sorteo y simboliza la capacidad del fútbol de "tender puentes en el mundo", dijo Kay Madati, director de la división comercial de la Copa.

Publicidad

'Hayya Hayya' es el primero de varios temas que sonarán a lo largo de los próximos meses, conforme se acerca la fecha del partido inaugural del Mundial Catar 2022, el 21 de noviembre.

Así suena 'Hayya hayya', canción del Mundial Qatar 2022

Publicidad

Tras el lanzamiento de este sencillo, algunos usuarios en redes sociales recordaron las canciones que han tenido representación en los mundiales anteriores, entre las que destacaron 'Waka waka' de Shakira.

¿Cuáles son las canciones más famosas de los mundiales de fútbol en los últimos años?

'Waka waka' (Esto es África): Shakira

Este sencillo de la barranquillera se estrenó durante el Mundial Sudáfrica 2010.

Publicidad

'Wavin' flag': K'naan y David Bisbal

Esta canción compitió en popularidad con el sencillo de Shakira en 2010, durante el Mundial Sudáfrica 2010.

Publicidad

'We are one': Pitbull y Jennifer Lopez

Este tema tuvo su estreno durante el Mundial Brasil 2014.

'Live it up': Nicky Jam feat. Will Smith y Era Istrefi

Esta canción se lanzó durante el Mundial Rusia 2018.