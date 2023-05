Así va la recuperación de la Gorda Fabiola tras cirugía facial: “Me veo y me siento divina”

Fabiola Posada, más conocida como la Gorda Fabiola , es una de las humoristas de Sábados Felices, el programa de Caracol Televisión que se ha ganado el corazón de cientos de colombianos gracias a su carisma y entrega. Tras someterse a una reciente cirugía, la también actriz ha compartido cómo ha sido su proceso de recuperación.

Luego de pasar por un proceso de pérdida de peso, la Gorda Fabiola quiso realizarse un procedimiento estético para eliminar el exceso de piel que le quedó en la papada.

Han pasado 26 días desde que la humorista se operó y aunque aún espera que su rostro siga desinflamando, dice estar sumamente feliz con el resultado de la cirugía.

“Acepto que cada día que pasa me miro al espejo y me veo y me siento divina”, escribió en una publicación de Instagram, la cual ha obtenido más de 33.000 likes.

Con una gran sonrisa, la Gorda Fabiola mostró en un video el antes y el después de su rostro.

Además, antes de esta reciente actualización, en el día 24 de recuperación, comentó que no solo se quitó el exceso de piel de la papada, también subió un poco las mejillas y estiró la piel del cuello. Incluso, enseñó cuál ha sido el éxito de su postoperatorio.

Previo a su ingreso al quirófano, la Gorda Fabiola comentó en sus redes sociales que entendió que las cirugías estéticas “no son solo para reinas de belleza”, sino que “la belleza tiene un propósito que va más allá de agradar a otras personas y que lo más importante es que tú te sientas bien”.

La humorista, quien está a punto de cumplir 60 años, comentó al programa ‘La Red’, de Caracol Televisión, que debido a la fuerza de gravedad, “antes tenía la sonrisa de un payasito triste”.

La Gorda Fabiola afirma que este procedimiento lo realizó para su propia felicidad: “Soy una persona que está en constante búsqueda de la felicidad y esto me va a hacer muy feliz”, sentimiento que refleja en cada actualización que comparte con sus seguidores de las redes sociales, en donde acumula más de 1 millón de fanáticos.