¡Atención directioners! Todo lo que hay que saber para asistir al concierto

El concierto será uno de los eventos más importantes del primer semestre de 2014, ya que, además de haber agotado la boletería, Colombia será el país que da inicio a la gira "Where we are". El estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá está adecuado para recibir a las más de 30.000 personas que compraron boleta para el concierto. Las siguientes recomendaciones se deben tener en cuenta:

Itinerario del concierto

Apertura de puertas: 4:00 p.m.

"Freaky Colectivo" en escenario 6:20 p.m.

Artista principal en escenario 8:15 p.m.

Dentro de las instalaciones y en las filas, los asistentes encontrarán puntos de venta de alimentos y bebidas.

Edad mínima de ingreso:

En la localidad cancha platino oriental/occidental, cancha preferencial oriental/occidental, edad mínima de 12 años, menores de esa edad no pueden acceder a estas localidades.

En las localidades con silletería numerada: occidental preferencial baja/alta, oriental preferencial baja/alta y norte alta/baja, no hay restricción de edad.

Todo menor de 14 años debe ir acompañado de un adulto responsable.

Personas en situación de discapacidad:

Hay secciones habilitadas en: occidental preferencial baja, platino. No olvide que esta condición debió ser reportada al momento de la compra.

Restricciones:

No se permitirá el ingreso ni consumo de comidas y bebidas.

No se permitirá ocupar silletería que no corresponda a la indicada en su boleta.

No está permitido pararse en las sillas.

No es permitido salir y volver a entrar del estadio.

Tenga en cuenta que no está permitido fumar.

Las boletas falsas serán retenidas y destruidas por los controles del evento y no se permitirá el ingreso del portador, sin importar el lugar donde se haya adquirido.

¿Dónde reclamar las boletas?

La recomendación es que se reclamen con anterioridad en los puntos Tu Boleta ubicados a nivel nacional: http://vive.tuboleta.com/Content/Outlets/agency.aspx

El día viernes 25 de abril Tu Boleta dispondrá de los siguientes puntos cerca al estadio para impresión de boletas adquiridas con anterioridad:

Punto El Campín: Carrera 28A No. 53A-66, Local 25, detrás de la estación ESSO de la Av. 30. Horario: 9:00 a.m. - 9:00 p.m.

Centro Comercial Galerías: Calle 53 con carrera 27 entrada puerta 5. Horario: 10:30 a.m. a 2:00 p.m. y 3:00 p.m. a 7:30 p.m.

Recomendaciones para el uso del e-ticket

Si usted varias boletas través de Tu Boleta.com y de un e-ticket, recuerde imprimir cada una por separado.

Cada e-ticket tiene un único código de barras. Este código es para una sola entrada, asegúrese que cada asistente lleve al evento su propio e-ticket. No dé copias de su e-ticket a nadie y solo compre un e-ticket en el portal o contact center de Tu Boleta.

Si hay varias copias de un e-ticket solo la primera copia que se escanee es la que ingresa al espectáculo.

El remitente de los e-ticket es: ezyticket@app-tuboleta.com. El e-ticket es enviado en archivo adjunto PDF.

Se recomienda imprimirlo un día antes para evitar perderlo.

Para imprimir utilice dispositivos como: impresora de inyección de tinta o láser; puede ser en blanco y negro. No hacerlo con impresoras de matriz de punto.

Es necesario que la impresión salga completa donde se vean con claridad los códigos de barra. Imprimir en formato carta.

No abrir el correo de envío e-ticket desde un dispositivo móvil Apple (iPad, iPhone, iPod). Visible solo en PC y MAC.

¿Cómo llegar al estadio El Campín?

Se recomienda el uso de transporte público, el servicio de TransMilenio cuenta con una estación frente al estadio.

Si decide llevar automóvil particular, los parqueaderos que estarán habilitados el día del concierto son los ubicados en la zona norte (cupos limitados) del estadio El Campín, centro de alto rendimiento, Biblioteca Virgilio Barco, Centro Comercial Galerías, Centro Comercial Plaza 54, Parque El Lago, Parque Simón Bolívar, Parque Recreo Deportivo el Salitre y el parqueadero del Parque Salitre Mágico.

Cierres programados:

En los horarios: Desde las 00:00 horas del 25 de abril hasta las 24:00 horas del mismo día.

Cierre total de las dos calzadas de la calle 53 B Bis en el tramo comprendido entre la NQS hasta la carrera 28, incluido el andén del costado sur de la vía y el andén que corresponde a la zona dura del costado sur del estadio o norte de la vía.

Cierre total de la calle 57 A, desde la NQS hasta la diagonal 61 C incluidos los dos andenes a ambos lados de la vía.

Cierre total de las dos calzadas de la transversal 28 desde la calle 57 hasta la carrera 28 Incluido el andén del costado occidental de la vía que corresponde a la plazoleta oriental del estadio. El andén del costado oriental de la vía no se afectará ya que por este ingresarán los residentes del lugar.

Desvíos transporte público y particular:

Los vehículos que tomaban la calle 53B Bis al oriente y carrera 24 al norte deberán continuar por la av. NQS al norte, tomar la diagonal 61C al oriente para luego continuar por la carrera 24 al norte.

Los vehículos que vienen por la carrera 24 hacia el sur y van a tomar la NQS al norte, podrán tomar la calle 57 al oriente hasta la transversal 25, luego esta por el sur hasta la diagonal 53C, tomar esta hacia el oriente, posteriormente tomar la carrera 24 hacia el sur y tomar la calle 53 al oriente o la calle 51 al oriente y continuar recorrido habitual.

Recomendaciones para el parqueadero:

El pago se hace al ingresar al parqueadero, recuerde traer dinero en efectivo, NO entregue dinero a personas que no estén identificadas o en la parte externa del lugar.

No dejar artículos de valor (radios extraíbles, portátiles, tabletas bolsos, paquetes, etc.) dentro de los vehículos.

Verificar que el vehículo quede completamente cerrado, asegurado y con luces apagadas.

El estacionamiento no se hace responsable de los bienes dejados dentro del vehículo, ni de las pérdidas que se puedan presentar en él, así como de daños ocasionados por terceros.

No deje su vehículo en la parte externa ni en zonas aledañas al estadio. Las autoridades de tránsito estarán verificando estas zonas de manera permanente.

Recomendaciones generales:

Asista con ropa y zapatos cómodos de acuerdo a las condiciones climáticas de la ciudad.

Recuerde llegar al lugar con tiempo suficiente para poder ingresar sin inconvenientes.

Si asiste con niños, adultos mayores o mujeres en estado de embarazo solicite apoyo al personal de la organización.

Con el fin de garantizar la seguridad de los asistentes, no está permitido el ingreso a mujeres en visible estado de embarazo a las localidades con acomodación general.

Establezca previamente un punto de encuentro con las personas que lo acompañan.

Si se extravía acuda a un punto de encuentro de la Policía o a un logístico identificado.

Siga en todo momento las indicaciones del personal de seguridad y acomodación.

No se permite el acceso al lugar de cámaras filmadoras o de fotografía profesionales.

El personal de logística está debidamente uniformado e identificado. NO entregue sus boletas a ninguna persona. Si tiene alguna duda acuda al personal de logística o seguridad.

En el concierto encontrarás servicios de: baños, alimentos y bebidas, seguridad, Policía de Infancia y Adolescencia, primeros auxilios.