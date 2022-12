Atraer el amor, perdón y prosperidad, las recomendaciones para aprovechar el eclipse solar

Según experto, este fenómeno natural puede utilizarse como un nuevo ciclo y enfocarlo en temas positivos.

"Pienso que el día de hoy podemos aprovechar esa energía para transformar, para dejar nuestros egos, para perdonar, para transformar las ideas, los que tienen proyectos nuevos. Los que tienen de alguna manera situaciones por comenzar o aplazadas es una energía importantísima para retomarlos, ser más creativos, perdonar aquellos que nos hicieron daño o simplemente a los que le hicimos inconsciente o conscientemente les hicimos daño, hay que perdonarlos", asegura Alex Peña, numerólogo y periodista.

Durante este proceso natural, muchas personas pueden ser más sensibles: “hay un porcentaje de la humanidad que es más sensible que otro, aquella que es más pues va estar más sensible hoy irritable, no se le puede hablar, no se le puede decir nada, está más emocional, pues simplemente relajarse meditar, tomar la energía de esto para poderla evolucionar”, concluye Peña.

En lo laboral y profesional, los expertos recomiendan enfocarse en aquellos propósitos en los que pueda potencializar su energía con la idea de atraer el éxito

