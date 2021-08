¿Quiere retarse física y mentalmente? Aún hay tiempo para inscribirse en el ‘Desafío The Box 2’

Hasta el próximo miércoles, 31 de agosto de 2021, hay plazo para inscribirse en el Desafío The Box 2 , programa que reta al participante como ser humano, deportista y mentalmente.

“No les voy a mentir, no es fácil, pero cuando ya lo logren se van a dar cuenta que ustedes son unos tesos y que fueron capaces”, les dice Laura Jiménez Madrid, finalista del Desafío The Box, a quienes desean participar en la segunda versión del programa.

El Desafío The Box cumplió el sueño de varios colombianos, participantes que se destacaron por sus fortalezas, por sus historias, logros y a los que les cambió la vida.

“No era la persona más paciente del mundo y ahora como que soy más calmadita, más tranquila. También me llevo las mejores amistades”, comenta Laura.

Seguramente, muchos quieren en este momento vivir la experiencia igual que Laura y la oportunidad puede estar en el Desafío The Box 2. Si quiere asumir este reto, puede inscribirse en www.caracoltv.com/desafio , hasta el 31 de agosto.

“Yo los invito a todos a que se arriesguen, a que crean en ustedes, en sus capacidades físicas y mentales”, concluye la finalista del Desafío The Box.