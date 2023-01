“Aunque no logro poner una cara en ti, te reconozco la esencia”: Melina Ramírez a su Salvador

A poco tiempo del nacimiento de su primogénito, la presentadora vallecaucana le dedicó estas emotivas palabras al hijo que espera con su novio Mateo Carvajal.

Luego de hacer oficial el pasado enero la noticia de que sería madre por primera vez, Melina Ramírez no ha dejado de compartir con sus seguidores en Instagram todas las sensaciones provocadas por esta bella etapa en su vida.

En esta ocasión la también modelo publicó en su red social una fotografía donde luce serena, entre una cortina blanca y con un 'body' transparente que deja al descubierto su barriguita. Junto a la imagen escribió un tierno mensaje para su retoño.

"Te imagino tanto... y aunque no logro poner una cara en ti, te reconozco la esencia. Todos dicen que serás hermoso, y sí que lo serás, ¡pero más por tu corazón y tu especial alma!", expresó Melina.



La publicación obtuvo, hasta el momento, más de 131.000 'Me Gusta' y cerca de 400 comentarios de internautas. Muchas seguidoras, también madres, le compartieron su experiencia a Meli.

"Es difícil imaginar, pero cuando lo tienes ya sientes que lo conoces de toda la vida. No puedes imaginar cómo será su rostro en unos años, pero a medida que crecen no notas los cambios diarios. Hoy hace cinco meses tuve mi parto y pareciera ayer que la tenía en mi panza. Da nostalgia Meli como pasa el tiempo de rápido… Disfruta al máximo cada instante, pareciera no ser suficiente 24 horas", escribió la usuaria @likaula.

Cabe recordar que Salvador fue el nombre escogido por Melina y su pareja Mateo Carvajal, ganador del Desafío Súper Humanos 2017, cuyo nacimiento sería entre julio y agosto.

