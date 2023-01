Auron habló de cómo se siente Piqué tras nueva canción de Shakira: “Lleva todo el día escuchándola”

Auron, uno de los creadores de contenido más grandes de España, habló de la nueva canción de Shakira y Bizarrap . El streamer manifestó que le gustó la canción y que Gerard Piqué disfruta ser el centro de atención.

Publicidad



En su más reciente transmisión en Twitch, emitido este 12 de enero de 2023, Auron recalcó que la canción de Shakira está lejos de frustrar a Gerard Piqué.

“A Piqué le va a seguir yiendo bien y va a tener una audiencia que lo flipas en la Kings League y no va a dejar de irle bien en la vida. ¿RIP? Musicalmente hablando, sí, pero a Piqué le seguirá yendo bien”, dijo Auron.

Además, Auron manifestó que Gerard Piqué disfruta de este tipo de situaciones: “Hasta donde conozco a Piqué , que lo llevo siguiendo hace muchos años porque saben que soy del Barça, a él lo pone cachondo, la verdad”.

Publicidad

“Otra persona se echaría a llorar, diría ‘maldita sea mi vida, Dios mío, me voy a morir’, pero creo que lo de ayer a Piqué lo pone cachondo. Le gusta ser el centro de atención. Seguramente lleva todo el día escuchándola en casa y bailando. Es un tipo bastante peculiar hasta donde yo sé. No creo que esté llorando. Es un provocador”, complementó el streamer.

Publicidad



Sobre la canción, Auron recalcó que le gustó y que entiende a las personas que prefieren otro tipo de ritmos: “Es un temardo. Hay gente que no le gusta, pero es que hay gente que, si no ve a alguien con tatuajes en la ceja y no dicen ‘cocaína’ 7 veces, no les gusta. Ahí es donde está la magia de los gustos musicales. A mí me pones un pop y yo lo disfruto como un niño pequeño”.