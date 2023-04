Autopsia de Aaron Carter reveló que su muerte fue accidental

Médicos forenses del condado de Los Ángeles, Estados Unidos, determinaron que la muerte del rapero Aaron Carter, de 34 años, se produjo accidentalmente luego de consumir alprazolam e inhalar difluoretano mientras tomaba un baño en su residencia ubicada en la ciudad de Lancaster, en California.



El cantante fue encontrado ahogado dentro de la bañera de su casa el 5 de noviembre de 2022 y, en ese momento, las autoridades señalaron la posibilidad de que hubiese perdido el conocimiento y procediera a ahogarse.

De acuerdo con las versiones preliminares, en el lugar de los hechos se encontraron medicamentos recetados en la habitación y varias latas de aire comprimido en el baño. Asimismo, fueron halladas prendas de vestir cerca de la bañera donde murió Aaron Carter, incluyendo un gorro, un buzo y unos pantalones.

En el bolsillo delantero del buzo se encontró la punta de la boquilla de una de las latas.

La sustancia que fue encontrada en el cuerpo de Carter, alprazolam, es un fármaco que suele utilizarse en tratamientos para los estados de ansiedad, ataques de pánico y estrés intenso, y estaba recetado para el artista. Adicionalmente, los forenses descubrieron que había inhalado gas difluoretano, es decir, el aire comprimido que se utiliza en los aerosoles.

En el informe emitido por los especialistas médicos, el rapero habría quedado “incapacitado mientras estaba en la bañera”, debido a los efectos de las drogas y posteriormente se deslizó bajo el agua y se ahogó. De esta manera, declararon oficialmente que la muerte fue accidental.

Sin embargo, la prometida de Aaron Carter y madre de su único hijo, Melanie Martin, se negó a aceptar esta versión.

“Los resultados de la autopsia no marcan un cierre para mí. Afirma que la muerte se produjo por ahogamiento, pero también agrega que llevaba una camiseta. ¿Camiseta y collar en la bañera? No tiene sentido. ¿Por qué estaría en una bañera con la ropa puesta? Todavía estoy en estado de shock y extraño a Aaron todos los días. No entiendo la cadena de eventos y este informe solo nos hace hacer más preguntas”, declaró en una entrevista con TMZ.

Según allegados al cantante, en las versiones iniciales otorgadas por los forenses decía que en los pulmones de Carter no había agua, por lo que consideraron que quizás había muerto por sobredosis. Martin sostuvo esta explicación, insistiendo que la muerte de su prometido fue causada por el abuso de drogas, ya que era una situación que le había ocasionado inconvenientes en los últimos años.

Por otro lado, la madre del rapero, Jane Carter, se ha mostrado convencida de que su hijo fue asesinado y acusó en diferentes oportunidades a las autoridades encargadas por “contaminar la escena” al permitir el ingreso de personas ajenas en el lugar.