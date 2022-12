Autor de Game of Thrones publica un extracto de su próximo libro

El creador de la saga literaria "A Song of Ice and Fire", George R. R. Martin, en la que se basa la serie "Game of Thrones", publicó este viernes en su página web un extracto de su próxima novela con la que dará continuidad a esas historias, "The Winds of Winter".

"The Winds of Winter" no verá la luz en 2015, pero el 12 de abril sí debutará en la cadena televisiva HBO la quinta temporada de "Game of Thrones", y Martin ya publicó otro capítulo de su novela el año pasado justo antes del estreno de la cuarta temporada de la serie.

"A Song of Ice and Fire" es una obra de ficción del género fantástico ambientada en un contexto medieval y en la que se narra los desencuentros de siete reinos, las luchas de poder y las ansias de venganza de sus personajes.

El primer tomo, "A Game of Thrones", vio la luz en 1996 y fue seguido por "A Clash of Kings" en 1999; "A Storm of Swords" en 2000, "A Feast for Crows" en 2005, y "A Dance with Dragons" en 2011.

Se desconoce la fecha de publicación de "The Winds of Winter", aunque se confirmó que no será este año, y del séptimo y definitivo volumen, "Dream of Springs".

En agosto del año pasado, Martin admitió que la serie de televisión avanzaba más rápido que su capacidad para escribir las novelas que faltan, y el reparto de "Game of Thrones" ya se ha comprometido hasta la séptima temporada.