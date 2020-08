“Avisada estás”: la fotografía con la que influencer despertó furia en redes sociales

El youtuber Luisito Comunica publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que promocionaba un mezcal mientras mostraba la parte trasera de su novia, la modelo Arianny Tenorio, con quien se encuentra en San Miguel de Allende, México.

“Avisada estás”, escribió en referencia al licor. Esto desató duras críticas en redes sociales, pero otros salieron en defensa del mexicano.

“’Avisada estas’ ¿de qué? ¿De qué la violes?”, “ESTO ES CULTURA DE VIOLACIÓN, Y NO ES GRACIOSO” y “Qué vergüenza que promuevas de esa forma un producto, promoviendo a la violación de una mujer emborrachándola”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la foto de Instagram.

Pero todo un debate se armó en la publicación ya que otros usuarios defendieron al influencer diciendo que “es solo una broma” y afirmando que “a la generación de cristal todo le ofende”.

Luego de la polémica por la imagen, Luisito Comunica escribió una disculpa en Twitter: “Reconozco que mi fotografía de ayer fue inapropiada y les agradezco que me tomen como ejemplo para que comprendamos que NO es gracioso. Aunque simplemente me dio risa el nombre del mezcal y no pensé en el fondo de su significado, me doy cuenta de que esto debe de parar”.

Publicidad

Y añadió que “como yo, muchos hemos sido parte de una cultura que normaliza ‘bromas’ que jamás debieron ser graciosas. Ni hoy ni nunca. Leo la retroalimentación en redes y me da gusto que las personas levanten la voz. Gracias por recalcármelo; seré mucho más consciente de lo que publico”.

Como yo, muchos hemos sido parte de una cultura que normaliza “bromas” que jamás debieron ser graciosas. Ni hoy ni nunca. Leo la retroalimentación en redes y me da gusto que las personas levanten la voz. Gracias por recalcármelo; seré mucho más consciente de lo que publico. — Luis El Crack (@LuisitoComunica) August 31, 2020

El mexicano cuenta con más de 33 millones de suscriptores en YouTube y más de 20 millones en Instagram, además de la publicación de un libro.

Vea, además: