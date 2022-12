¡Ayayay, uyuyuy! Polémicas declaraciones del excantante de Bersuit Vergarabat

El excantante de la popular banda Bersuit Vergarabat Gustavo Cordera se ganó el repudio general en Argentina y una amenaza de denuncia penal, por opinar que "hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo" y es de estúpidos evitar relaciones con menores si ellas lo buscan.

El músico se pronunció el lunes en una clase de la escuela TEA de periodismo en Buenos Aires, donde en un ejercicio 'off the record', el invitado se deja entrevistar por un grupo de alumnos que simulan una conferencia de prensa. Uno de los estudiantes presentes, escandalizado con las declaraciones, lo publicó en Facebook.

"Hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente", dijo la voz de éxitos que cruzaron fronteras en América Latina en los años 1990 como "El tiempo no para"; "Se viene", "La argentinidad al palo" y "La bolsa".

Aunque es conocido por su estilo provocador, defensor de los símbolos de la izquierda argentina, este miércoles líderes políticos, fanáticos en redes sociales y dirigentes de los derechos de las mujeres coincidieron en que Cordera simplemente llegó muy lejos y es indefendible por estas declaraciones.

"Es una aberración de la ley que si una pendeja (niña) de 16 años con la c... caliente quiera c... con vos, vos no te las puedas c...", lanzó en una de las frases más repudiadas y expandidas en diversos medios en boca de este hombre que ha acompañado públicamente la popular campaña contra el feminicidio "Ni Una menos".

Ante el mazazo que recibió en pocas horas, Cordera reconoció que se equivocó, pero dijo que atendió a una invitación con estudiantes donde la consigna era provocar y realizar un ejercicio parecido al psicodrama, algo que desmintieron las autoridades de la escuela.

"El día lunes fui a un taller de periodismo que era cerrado sin difusión, y fui llevado por la gente de 'Ni una menos', de la que formo parte desde hace un montón de tiempo, como también adhiero a las Abuelas de Plaza de Mayo (...). Ese día la consigna que yo tenía era provocar enfrentamiento, disenso de alguna manera, parecida al psicodrama, ponerse el espejo", escribió en un mensaje.

Agregó que "se tocaron varias temáticas, en todas traté de buscar, como es mi costumbre, la provocación, lo hago con el arte y con las canciones", indicó al admitir que no debió haber hecho ese planteamiento en ese lugar.

La presidente del Consejo Nacional de la Mujer, Fabiana Túñez, confirmó este miércoles que los abogados del Estado preparan dos denuncias contra el cantante por apología del delito y otra por violencia mediática.

"Este accionar es un delito y tiene consecuencias", dijo Túñez.