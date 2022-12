“Baboso”, entre otros epítetos, le dice Calamaro a novio de su ex

La furia de Calamaro, que generó hoy nuevamente polémica en los medios locales, va dirigida al piloto de automovilismo argentino Pablo Piumetto, con quien ha sido relacionada Breque después de aparecer juntos en distintas ocasiones, la última en la fiesta de cumpleaños de la modelo el pasado 13 de abril.

"@piume08 Salí de nuestra vida, no llames por teléfono, sos un pesado, un gavilán pollero, un patético hijo de puta. Llama a todos los abogados que quieras pero salí de nuestra vida y quedate en Córdoba con tu mierda", escribió este lunes el cantante argentino en Ttwitter.

Micaela Breque se ha convertido en una obsesión para Calamaro desde que ésta terminó hace unas semanas su relación con el músico iniciada en 2011.

Hace unos días Calamaro publicó en su cuenta de Twitter una foto de la modelo en la que aparece desnuda.

"Espero haber salido bonita... ¡qué se yo! No soy rencorosa ni nada de eso, está bien", dijo ella entonces en declaraciones a una televisión argentina.

En respuesta a uno de sus seguidores en la conocida red social, el músico asegura que Breque "es la mujer que prometió amarme toda la vida. Sólo está equivocada, la empaquetaron... nos seguimos amando, pero estas cosas no son gratas. Es la capitana de mi vida".

Buenos Aires (Argentina)