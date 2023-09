¿Bad Bunny aprendió inglés para conquistar a Kendall Jenner?: "Antes no podía hablar con ella"

Desde inicios de 2023 los rumores de un romance entre Bad Bunny y Kendall Jenner alertaron a la farándula internacional. Ninguno de los dos ha confirmado la relación, pero los videos y fotos en los que se les ve pasando tiempo juntos han sido suficiente para los seguidores de ambos y la prensa.



Recientemente, el puertorriqueño de 29 años se convirtió en la portada de la revista internacional 'Vanity Fairs', a la que también concedió una reveladora entrevista. Además de hablar de música, Bad Bunny habría revelado detalles de cómo inició su supuesta relación con Kendall Jenner .

En principio, cuando se le cuestionó por la exmodelo de Victoria's Secret, el cantante se negó a referirse sobre el tema. Señaló que la exposición de esa parte de su vida, a través de los paparazzi que los persiguen, lo ha tomado como una falta de respeto a su privacidad.

"Realmente no me interesa aclarar nada porque no tengo ningún compromiso de aclararle nada a nadie. Yo lo tengo claro… mi madre lo tiene claro. Son los únicos a los que tengo que aclararles algo", aseguró el cantante de 'Me porto bonito'.

Añadió que con las redes sociales la privacidad se ha perdido y que no solo le ha pasado a él por ser famoso. "Nadie respeta la privacidad de nadie ... y no solo mi privacidad como celebridad, sino la tuya".

A pesar de su renuencia a hablar de su vida amorosa, en un momento Bad Bunny se refirió a un tema mentado en redes sociales y que tiene que ver con Kendall Jenner: el idioma inglés.

Cuando los rumores de la relación amorosa comenzaron, muchos internautas se preguntaron cómo se comunicaban el puertorriqueño y la estadounidense, puesto que ni Kendall habla español ni Bad Bunny dominaba el inglés.



En la revista le preguntaron al cantante, de cara a su exposición internacional, si ha estado aprendiendo inglés. Bad Bunny confirmó que se ha acercado a ese idioma, señalando que tuvo que hacerlo para comunicarse con una persona en específico.

"Con alguna gente hablo en inglés, con personas específicas. En el caso de una de ellas, antes no podía hablar con ella", dijo el puertorriqueño y sus seguidores aseguran que esa persona es la integrante del famoso clan Kardashian.

Además, el puertorriqueño dejó claro que su interés por el inglés se debe a la comunicación con otras personas y que no tiene pensado cantar en un idioma que no sea español.



"Nunca cantaré en inglés simplemente porque alguien me diga que tengo que hacerlo para llegarle a un público determinado. No es que odie la idea de actuar en inglés, es solo que me siento más a gusto haciéndolo en mi propio idioma. Pienso en español, siento en español, como en español, canto en español", aseguró.