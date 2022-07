Bad Bunny canta tema de RBD y sus fans enloquecen

Bad Bunny sorprendió en las redes al cantar un aparte de unos de los temas de RBD, ‘Sálvame’. Con falsete incluido, entonó el tema a grito herido. Aunque muchos elogiaron al artista, otros criticaron su entonación.

“Benito desafino en todo, incluso tiene una gran tensión en su voz y garganta , nada saludable”; “Los cambios de tono 😂🤣 si soy jajaja”; “Es que no está en su tono, él debe de cantar en DO, pero en DOnde nadie lo escuche 😁😂😁😂”, dijeron quienes no disfrutaron de su versión.



Pero fueron más los que halagaron a Bad Bunny tras cantar el éxito de 2005: “Qué lindo cantas Benito”; “Ahora te amamos el doble”; “Mis oídos fueron bendecidos”; “Te amo Benito que canta Sálvame”; “Este es el verdadero Hombre de diferentes voces 👑👑”.