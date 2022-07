¿Bad Bunny y Gabriela Berlingeri son novios? Esto dijo el cantante

Desde hace algunos meses se ha rumorado que existe una relación amorosa entre Bad Bunny y Gabriela Berlingeri, una joven influencer con la que se le ha visto muy cariñoso en las redes sociales y que ha aparecido en algunos de sus videos.

Sin embargo, el mismo artista se pronunció mediante una transmisión en Instagram para desmentir dichas especulaciones. "Gabriela Berlingeri y yo somos íntimos amigos, best friends, besties. Nadie sabe que somos mejores amigos. Si mañana quiere tener novio lo puede tener porque somos amigos, igual yo, si quiero tener una novia la puedo tener, porque somos mejores amigos", comentó Bad Bunny.

El intérprete de 'Tití me preguntó' confirmó en este live que por el momento no tiene novia. "Ustedes no saben nada en verdad. Gabriela y yo somos tan íntimos amigos, somos best friends. La gente dice, 'Gabriela es tu novia, es tu esposa'; nadie sabe qué es Gabriela; ahora mismo ella y yo somos mejores amigos", añadió.

Además, el cantante replicó que su vida personal únicamente le pertenece a él pese a los rumores que se viralizan en las redes sociales.

"Mi vida privada es tan privada que no saben nada", concluyó Bad Bunny.