¿Bad Bunny y Kendall Jenner mantienen una relación amorosa?

Tras unas fotografías difundidas en redes sociales, usuarios comenzaron a especular que el cantante Bad Bunny y la modelo Kendall Jenner estarían en una relación amorosa.

Medios de comunicación precisaron que la supuesta pareja fue vista saliendo de un restaurante ubicado en Los Ángeles, California.

Aparentemente, Bad Bunny y Kendall Jenner estaban en una cita doble junto al canadiense Justin Bieber y su esposa Hailey Bieber.

Una fuente cercana a la modelo de 27 años confirmó a la revista People que ambos están pasando el rato juntos.

Incluso, esta persona reveló que “Bad Bunny es diferente a los chicos con los que salió en el pasado. Siendo muy encantador".

Hasta la fecha, ni Bad Bunny ni Kendall Jenner se han pronunciado al respecto.

Bad Bunny y Kendall Jenner saliendo juntos de el mismo restaurante en Los Ángeles. pic.twitter.com/PRM5zY40iy — Indie 505 (@Indie5051) February 19, 2023

Aitana y Sebastián Yatra tendrían una relación

El pasado 27 de enero, unas fotos reveladas por la revista ¡Hola! confirmarían el romance de Sebastián Yatra con la compositora española Aitana , que en diciembre pasado terminó una relación con Miguel Bernardeau, actor de la serie Élite.

Las imágenes muestran a la pareja de cantantes abrazados y disfrutando de las atracciones de Disneyland, en su más reciente visita a Los Ángeles, California, en Estados Unidos.

Aunque Sebastián Yatra y Aitana viajaron por separado, apenas aterrizaron se reunieron y la chispa entre los artistas se hizo evidente.

Según lo informado por ¡Hola!, la artista española se alojó en la residencia en la que el colombiano suele quedarse cuando va a Estados Unidos.

No obstante, la publicación aclara que como “ambos comparten discográfica, podría tratarse de una mansión ‘reservada’ para aquellos cantantes que acuden a la ciudad a componer y grabar sus nuevas canciones”.

Viralizan video de Piqué y Clara Chía supuestamente expulsados de restaurante

El asedio a Piqué y Clara Chía por parte de los paparazzi no cesa y la pareja ya no tiene reparo en dejarse ver y salir al público, aunque a muchos les resulten personas no gratas por la separación del futbolista y la cantante Shakira.

Ahora se ha hecho viral un video en la red social TikTok en el que, supuestamente, un fan de la colombiana, dueño de un restaurante, no habría recibido a Piqué y Clara Chía que pretendían cenar allí.

De inmediato, la publicación se llenó de comentarios en apoyo al dueño, otros en respaldo a Piqué y Clara Chía. Sin embargo, lo cierto es que se trataría de solo rumores sin sustento.

El video señala que el episodio del restaurante habría sido en Los Angeles, EE. UU., aunque en la grabación se ve a Piqué y Clara Chía luciendo la misma ropa que llevaban en otra publicación viralizada recientemente en la que se les vio muy cariñosos en el estadio municipal de Badalona, ubicado en Barcelona, España.