Bailarina que salió en videos musicales de Maluma contó detalles inéditos que vivió con el artista

Andrea Rua, una bailarina reconocida en las redes sociales, contó detalles inéditos que vivió cuando grabó dos videos musicales al lado de Maluma . En su cuenta de Instagram, ella respondió varias preguntas que sus seguidores le hicieron.

Al comienzo, ella narró cómo llegó a grabar con Maluma: “Me dijeron que me preparara que iba a bailar con él, que había un perreíto. El man es una bacanería, mucha gente me decía que él era engreído o creído y no es así”.

Además, aseguró que Maluma la recibió de buena manera y logró cumplir un sueño: “El hecho de que sea artista, millonario y bonito no quiere decir que todos los días tenga alegría. Hay días de días. A mí me tocó el día que estaba bien de energía. El man es bacano”.

Aseguró que Maluma es alto y que su aroma es bastante particular: “Yo mido 1,70 y es más alto que yo. Huele a cielo, el man huele rico. Es hermoso, es un tipo bonito. Terminé saliendo en dos videos”.

Concluyó pidiéndole a las personas que la siguen que no “le tiren tanto hate” y mostró los fragmentos de los videos en los que salió bailando al lado de Maluma.

