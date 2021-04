Banco se disculpa con Omar Murillo, actor que denunció caso de racismo

El banco Davivienda ofreció disculpas a Omar Murillo, actor que denunció ser víctima de un acto de discriminación en una de sus sedes.

El artista, a través de un video, denunció el caso que calificó como “una barbarie” por parte de los empleados de la entidad financiera.

“Una persona viene especialmente a mí, cuando ve a otros que tienen sombrero y todo, y me dice quítese el sombrero. Otro acto más de racismo y discriminación que debemos terminar. Así yo sea actor o no sea actor, para cualquier persona, eso no se debe hacer”, detalló.

Ante esta situación, que se hizo viral en redes sociales , el banco a través de una carta se excusó con Omar Murillo.

“Lo sentimos mucho”, manifestaron.

Asimismo, aseguraron que adoptarán medidas para que situaciones como esta no se repitan.

“Cualquier acto de discriminación es inaceptable en Davivienda, por eso lamentamos la situación. Adoptaremos las medidas necesarias y continuaremos trabajando con los funcionarios con el fin de que hechos como los ocurridos no se vuelvan a presentar”, anotó la entidad.

Por su parte, el actor se mostró satisfecho con la respuesta y escribió: “Gracias, familia Davivienda, por reconocer. Dios los bendiga y seguiremos trabajando con la funcionaria. No será despedida, mi petición fue aceptada”.