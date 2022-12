Banda caleña Zionstereo representa a Colombia en festival de música en Texas

La banda caleña Zionstereo estará representando a Colombia en el South by Southwest Music and Media Conference, SXSW, en Austin, Texas, uno de los festivales más importantes de la industria musical en Estados Unidos.

Zionstereo, con sus mezclas de rock, sonidos electrónicos y latinos, se presentó en la noche del jueves en el 'show' denominado ‘Sounds from Colombia’ y este viernes lo hará en el ‘International Day Stage’, que tendrá lugar en el Austin Convention Center.

El SXSW es un evento que alberga a más de 40 mil personas, ofrece varios conciertos de todos los géneros con grupos musicales de los cinco continentes, además realizan conferencias, sesiones especiales, estrenos fílmicos e innovaciones tecnológicas.

Por este festival, que se desarrolla desde el 13 de marzo y se extenderá hasta el 22 del mismo mes, han pasado bandas colombianas como ChocQuibTown, Herencia de Timbiquí, Puerto Candelaria y Bomba Estéreo, entre otras.

Después de trabajar por más de seis meses en la producción de su segundo álbum, los caleños Carlos Giraldo, Juan Quiceno, Fernando Córdoba, Jeison Henao y Diego Torres inician la segunda parte de su gira ‘Sabrosura Digital’, que ya pasó por el eje cafetero, Bogotá y Perú. En abril los caleños estarán visitando Panamá y posteriormente Cuba.

