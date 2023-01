La banda de K-pop posicionó por tercera vez un álbum en el primer lugar de la lista ‘Two hundred’.

Con ‘Map of the soul: persona’, la banda de K-pop se ubicó nuevamente en la primera posición, puesto que había logrado en mayo de 2018 con ‘Love yourself: tear’ y en septiembre del mismo año con ‘Love yourself: answer’.

Publicidad

La última vez que se había logrado este récord fue entre 1995 y 1996 cuando salió al mercado antología 1,2 y 3 de ‘The Beatles’.