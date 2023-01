Barack Obama publicó tradicional lista de preferencias musicales de 2022: hay dos hispanos

Lo mejor del año para Barack Obama en cuestión musical se lo lleva el rapero estadounidense Kendrick Lamar, con su tema ‘The hart part five’.



Y después viene la fuerza latina con Bad Bunny , ocupando el número dos de los favoritos de Obama con ‘Tití me pregunto’.

La voz de Ari Lennox ocupa el tercer lugar con ‘Pof’, el cuarto es para el también estadounidense Zac Bryan con ‘Something in the orange’; y no hay quinto malo y este es ‘Last last’ del nigeriano Burna Boy.

En su listado de 25 canciones, Obama recomienda a Rosalía, con ‘Saoko’. Para el expresidente no pueden faltar artistas como Beyoncé con ‘Break my soul’ y Lizzo con ‘About damn time’.

El expresidente también hizo recomendaciones en cuanto a cine y libros.