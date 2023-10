Barbie colombiana dice que le negaron la visa "por bonita, por operada o por paisa"

Tatiana Murillo, más conocida en las redes sociales como la Barbie colombiana, acudió a sus miles de seguidores para denunciar la injusticia que, según ella, se cometió en su proceso para sacar la visa americana.



"Me negaron la visa por bonita, qué rabia", anunció la famosa influenciadora en su perfil de Instagram. Murillo explicó que su apariencia física era el único motivo que encontraba para que en la Embajada de Estados Unidos en Colombia le negaran el documento.

Son muchos los colombianos que, a diario, acuden a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá para solicitar su visa con la intención de viajar a ese país. Todos, sin importar su apariencia o si son famosos, deben pasar por una entrevista que no siempre tiene resultados positivos.

La creadora de contenido, reconocida por sus múltiples cirugías plásticas para parecerse a la famosa muñeca Barbie, reveló que llevaba meses realizando el proceso necesario para sacar su visa a los Estados Unidos y que recientemente recibió la noticia de que no le fue aprobada.

Al enterarse, la Barbie colombiana acudió a sus redes sociales para denunciar lo sucedido. "Estaba pidiendo la visa y me la acaban de negar. Por bonita me la negaron. No hay otra explicación, muchachos", aseguró.

Murillo señaló que no entendía el motivo, puesto que tiene varias propiedades en Colombia y hasta una empresa de eventos con 11 años de existencia.

"Soy solvente económicamente y tengo una hija de 14 años, no me voy a ir a quedar allá", manifestó y por eso señaló que, para ella, la única explicación era que le negaran el documento por su apariencia.

"Una de tres: por bonita, por operada o por paisa, se los juro. Creo que la única tan operada solicitando la visa era yo, pero Dios mío. Ahí es cuando uno ve los tabúes y estigmas que tiene la gente porque, en serio, no le encuentro ninguna otra explicación", concluyó.



El reclamo de la Barbie colombiana se ha hecho viral en las redes sociales, donde varios usuarios se burlan de la influenciadora y señalan que no es posible que su apariencia influyera en el resultado de su proceso.



"A uno le niegan la visa por cualquier cosa menos por eso", "Debe ser porque no coincide con la foto de la cédula", "Yo creo que es por el modo de hablar", se lee en varias de las reacciones en plataformas digitales.