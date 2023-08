Barbie colombiana tras críticas por sus cirugías: "Después de 30 que tengo, no me afectan"

Tatiana Murillo, quien se hace llamar en redes sociales como Barbie colombiana, envió un contundente mensaje a usuarios que la han criticado por sus 30 cirugías para mejorar la apariencia de su rostro y cuerpo. La creadora de contenido aseguró que no le afectan los comentarios de personas "que no se han sacado ni las cordales".



"’Tatiana Murillo, ¿cómo haces para que no te afecten los comentarios?’. ¿Ustedes creen que después de 30 cirugías a mí me va a afectar el comentario de alguien que no se ha sacado ni las cordales? Cariño, así me veo, terrible. Cosas que lo dejan impresionado a uno de todas las experiencias que uno tiene en cirugía", expresó la Barbie colombiana.

Agregó: "O sea, no puedo abrir los ojos, dormí sentada como unas dos horitas, pero amanecí regía, divinamente, con unas ganas para irme al centro de Medellín para seguir grabando, porque no me duele absolutamente nada y para mí eso ya es ventaja. Me veo terrible, sí, terrible, pero no me duele absolutamente nada".

"La verdad yo solo le envidio la plata que tiene para hacerse sus cirugías", "¿30 cirugías? Considero que ya es un problema psicológico", "Lo que me encanta es que ella sí expone cuántas cirugías tiene, no esconde nada 🤭", "Esa señora no debería ser mamá, valiente ejemplo le está dando a su hija", "Está bien que se haga todo lo que le da la gana, pero, ¿cuál es el sentido si siempre usa filtros?" y "No soy la que critica, pero claramente sí soy la que no se ha podido ni sacar las cordales 😂", fueron los comentarios de sus seguidores.



Precisamente, la Barbie colombia ha sido muy cuestionada por permitirle a su hija pasar por el quirófano. La menor se sometió a una rinoplastia y a un tratamiento estético para los labios.

“Qué lástima que todas las inseguridades de la madre se las transmita a la hija, y lo peor es que lo quieren solucionar con cirugías”, reaccionó un internauta. Otros usuarios afirman que en este tipo de casos debería intervenir el ICBF.

Anteriormente, sobre las críticas, la modelo manifestó: “A mis detractores les pido que no hagan show, lo que pasa es que ven una mujer sin tabúes y se asustan, porque todo es show para ustedes”.